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У Києві судитимуть ділків, які за $3000 шукали для чоловіків третю дитину для виїзду за кордон

20:56, 22 квітня 2025
Ділки допомагали ухилянтам за гроші стати багатодітним батьком задля виїзду за кордон.
У Києві судитимуть ділків, які за $3000 шукали для чоловіків третю дитину для виїзду за кордон
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, учасники якої допомагали військовозобов’язаним за гроші стати багатодітним батьком задля виїзду за кордон.

Як повідомила Київська міська прокуратура, обвинувачені шукали малозабезпечених жінок, у яких є малолітні діти. За винагороду жінки погоджувались визнати батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Наявність третьої дитини давала б йому можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Використовуючи звʼязки в одному з районних судів Одеської області, учасники ОЗГ сприяли виготовленню потрібного судового рішення про визнання фіктивного батьківства, на підставі якого чоловік надалі уникав мобілізації та  перетинав державний кордон України.

З військовозобов’язаного за фіктивне батьківство організатор схеми брав 3000 доларів США, з яких матері дітей отримували лише 500 доларів.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі.

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