В МВД объяснили плюсы шеринга э-документов в Дії в сервисные центрах

В сервисных центрах МВД можно поделиться паспортом в формате ID-карты.

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Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой. Посетители имеют возможность делиться цифровыми копиями через приложение Дія. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

Как указано, электронные документы экономят время и снижают риск их потери или повреждения. В сервисных центрах МВД можно поделиться паспортом в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД, что хотите поделиться документами онлайн через приложение Дія.

Чтобы поделиться копией ID-карты, нужно:

открыть паспорт в приложении Дія;

нажать на него и выбрать штрих-код;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-значный код, который находится под штрих-кодом;

подтвердить запрос для передачи данных.

Цифровая копия паспорта с э-подписью Дії передается в информационную систему МВД.

Благодаря шернингу выполняются сразу две функции:

электронная идентификация личности;

передача копий электронных документов администратору.

Преимущество шеринга цифровых документов в Дії в том, что сотруднику не нужно вручную вводить данные, таким образом, исключаются ошибки, которые могли бы возникнуть при введении данных. Кроме того, копия документа содержит отметку о том, кому и когда ее передавали.

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