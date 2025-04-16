В МВД объяснили плюсы шеринга э-документов в Дії в сервисные центрах

Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой. Посетители имеют возможность делиться цифровыми копиями через приложение Дія. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД.
Как указано, электронные документы экономят время и снижают риск их потери или повреждения. В сервисных центрах МВД можно поделиться паспортом в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД, что хотите поделиться документами онлайн через приложение Дія.
Чтобы поделиться копией ID-карты, нужно:
Цифровая копия паспорта с э-подписью Дії передается в информационную систему МВД.
Благодаря шернингу выполняются сразу две функции:
Преимущество шеринга цифровых документов в Дії в том, что сотруднику не нужно вручную вводить данные, таким образом, исключаются ошибки, которые могли бы возникнуть при введении данных. Кроме того, копия документа содержит отметку о том, кому и когда ее передавали.
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