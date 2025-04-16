У МВС пояснили плюси шерингу е-документів у Дії у сервісних центрах

У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою. Відвідувачі мають можливість ділитись цифровими копіями через застосунок Дія. На цьому наголосили в Департаменті комунікації МВС.

Як вказується, електронні документи економлять час та знижують ризик їхньої втрати чи пошкодження. У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія.

Для того, щоби поділитися копією ID-картки, необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього та обрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;

підтвердити запит для передачі даних.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС.

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції:

електронна ідентифікація особи;

передача копій електронних документів адміністратору.

Плюс шерингу цифрових документів у Дії у тому, що працівнику не потрібно вносити дані вручну, відтак не буде помилок, що могли статися під час внесення даних. Окрім того, копія документу містить відмітку про те, кому та коли її передавали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.