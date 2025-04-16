Практика судів
  1. В Україні

У МВС пояснили плюси шерингу е-документів у Дії у сервісних центрах

22:00, 16 квітня 2025
У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки.
У МВС пояснили плюси шерингу е-документів у Дії у сервісних центрах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою. Відвідувачі мають можливість ділитись цифровими копіями через застосунок Дія. На цьому наголосили в Департаменті комунікації МВС.

Як вказується, електронні документи економлять час та знижують ризик їхньої втрати чи пошкодження. У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія.

Для того, щоби поділитися копією ID-картки, необхідно:

  • відкрити паспорт у застосунку Дія;
  • натиснути на нього та обрати штрих-код;
  • надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;
  • підтвердити запит для передачі даних.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС. 

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: 

  • електронна ідентифікація особи;
  • передача копій електронних документів адміністратору.

Плюс шерингу цифрових документів у Дії у тому, що працівнику не потрібно вносити дані вручну, відтак не буде помилок, що могли статися під час внесення даних. Окрім того, копія документу містить відмітку про те, кому та коли її передавали. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив новий порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, зниклих безвісти чи захоплених у полон

Визначено випадки, коли у виплаті може бути відмовлено, зокрема, через СЗЧ чи дезертирство.

Кабмін змінив порядок передачі військовослужбовцями особистих розпоряджень на випадок загибелі про виплату одноразової грошової допомоги

Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок загибелі, визначивши розмір частки виплати грошового забезпечення особам у відсотках.

Парламент ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги членам родин загиблих Захисників і Захисниць, які можуть викликати плутанину на практиці

Законодавчі зміни щодо призначення одноразової грошової допомоги містять невизначеність щодо того, хто з членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України має право на виплати.

Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді»

«Зараз ми домовились з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди» – міністр економіки Юлія Свириденко.

Орендарі комунального майна, які здійснили невід’ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через аукціони – прийнято закон

Замість безальтернативного викупу майна орендарем через «невід’ємні поліпшення» прийнятий закон встановлює аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду