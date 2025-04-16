Як додати дозвіл на зброю у Дії — інструкція

Документи на зброю тепер доступні прямо у смартфоні.

Фото: kmu.gov.ua

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Департамент комунікацій секретаріату Кабінету Міністрів України оприлюднив інструкцію, як додати дозвіл на зброю у Дії.

Користувачу треба переконайтеся, що у нього оновлена Дія. Далі треба відкрити застосунок та перейти до розділу документи, а потім прогортати до кінця. Після цього потрібно натиснути Додати документ – Дозвіл на зброю.

Також у застосунку особа можете згенерувати витяг про володіння зброєю: Натискайте на три крапки на дозволі на зброю або ж у розділі Сервіси – Довідки та витяги.

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