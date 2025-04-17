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На Івано-Франківщині скасували всі масові заходи на Великдень

10:15, 17 квітня 2025
Івано-Франківська область посилила безпекові обмеження.
На Івано-Франківщині скасували всі масові заходи на Великдень
Фото: vgoru.org
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В Івано-Франківській області на період Великодніх свят скасували всі масові заходи. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Ми живемо в час, коли безпека – це питання життя. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Ми неодноразово переконувалися, настільки ворог підступний. Його цілю стають мирні міста, лікарні, житлові квартали, гинуть мирні люди», — зазначила вона.

За словами очільниці ОВА, обмеження стосуються заходів, які передбачають скупчення людей. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Головам громад також рекомендовано не проводити публічні події у цей період.

Крім того, жителям області нагадали про дію комендантської години — з опівночі до 5:00 ранку. У цей час перебувати на вулиці можна лише за наявності спеціального дозволу.

«Сьогодні головне — зберегти життя. Прошу всіх бути пильними, реагувати на сигнали повітряної тривоги та уникати місць масового скупчення. Великдень — це час родинного тепла, молитви та спокою», — підсумувала Світлана Онищук.

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Івано-Франківськ свято

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