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На Ивано-Франковщине отменили все массовые мероприятия на Пасху

10:15, 17 апреля 2025
Ивано-Франковская область усилила ограничения по безопасности.
На Ивано-Франковщине отменили все массовые мероприятия на Пасху
Фото: vgoru.org
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В Ивано-Франковской области на период Пасхальных праздников отменили все массовые мероприятия. Такое решение приняли из соображений безопасности, сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук.

«Мы живем во время, когда безопасность - это вопрос жизни. Россия продолжает терроризировать мирное население. Мы неоднократно убеждались, настолько враг коварен. Его целью становятся мирные города, больницы, жилые кварталы, гибнут мирные люди», - отметила она.

По словам руководительницы ОВА, ограничения касаются мероприятий, которые предусматривают скопление людей. Решение было принято на заседании Совета обороны области. Главам общин также рекомендовано не проводить публичные события в этот период.

Кроме того, жителям области напомнили о действии комендантского часа - с полуночи до 5:00 утра. В это время находиться на улице можно только при наличии специального разрешения.

«Сегодня главное - сохранить жизнь. Прошу всех быть бдительными, реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать мест массового скопления. Пасха - это время семейного тепла, молитвы и покоя», - подытожила Светлана Онищук.

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Ивано-Франковск свято

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