РФ использует для ударов по Украине «Шахеды» с отравляющими веществами – ЦПД при СНБО

в одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом «CS» (ирритант).

Фото: vinnitsa.info

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РФ использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед», оснащенные отравляющими веществами. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Центр проверил эту информацию в спецслужбах и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Известно, что в одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом «CS» (ирритант)», — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны указывают, что это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

«Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей. Вместе с тем информация, распространенная некоторыми СМИ, что сами корпуса российских дронов обрабатываются отравляющими веществами, не подтверждается», — добавили там.

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