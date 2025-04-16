РФ використовує для ударів по Україні «Шахеди» з отруйними речовинами – ЦПД при РНБО

В одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант).

Фото: vinnitsa.info

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РФ використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу «Шахед», споряджені отруйними речовинами. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

«Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант)», - йдеться у повідомлення.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони вказують, що це високотоксична речовина подразнювальної дії.

«Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується», - вказали там.

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