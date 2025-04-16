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Генштаб заявив, що не хотів втручатися у роботу журналістів та доопрацює ролик про репортажі

15:19, 16 квітня 2025
Після зауважень і рекомендацій ролик доопрацюють.
Генштаб заявив, що не хотів втручатися у роботу журналістів та доопрацює ролик про репортажі
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Як писала «Судово-юридична газета», нещодавно на офіційних ресурсах оприлюднило відео-нагадування про правила інформаційної безпеки. У ньому звертаються до всіх — від журналістів до дітей, які користуються смартфонами: ворог чує, спостерігає і використовує інформацію проти нас.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що ролик має винятково навчально-просвітницьку мету — звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни.

«Цей відеоматеріал, виготовлено спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, є продовженням серії відеороликів в рамках проєкту «Інформаційна безпека». Ми поважаємо свободу слова і високо цінуємо внесок журналістів у боротьбу України за незалежність. Вдячні за Вашу підтримку, самовіддану та надважливу працю», - зазначили там.

Таким чином, у Генштабі закликали не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа, адже його мета — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог.

Також там вказали, що ролик буде доопрацьовано з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців.

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журналіст

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