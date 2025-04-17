Пільговий проїзд у Польщі – хто може їздити зі знижкою або безкоштовно

Польща зберігає пільги на проїзд для українців і вразливих груп у 2025 році.

Фото: eurostudy.info

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Польща й надалі залишається однією з країн, що підтримує українців та інші вразливі категорії громадян у період війни. Одним із напрямів такої підтримки є система знижок на проїзд залізницею. Про оновлений перелік пільг у 2025 році повідомляє портал ua.pl.

У Польщі чимало пасажирів мають право їздити зі знижками або взагалі безкоштовно. Це стосується дітей, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та їхніх супровідників. У багатьох випадках достатньо надати відповідний документ, що підтверджує вік, статус або право на пільгу.

Хто має право на знижки у 2025 році:

Діти до 4 років — їздять безплатно. Потрібно мати документ, що підтверджує вік.

Школярі до 24 років — знижка 37%. Необхідний учнівський квиток і документ, що підтверджує вік.

Студенти до 26 років та аспіранти до 35 років — мають знижку 51%.

Вихователі дитсадків і вчителі — знижка 33%, однак вона не діє на поїзди TLK, IC, EIC і EIP.

Пенсіонери та їхні подружжя — двічі на рік можуть подорожувати зі знижкою 37% за наявності пенсійного посвідчення.

Власники Karta Polaka або Karta Dużej Rodziny — мають право на знижку 37%.

Люди з інвалідністю до 24 років та студенти з інвалідністю до 26 років, а також їхні батьки або опікуни — мають знижку 78%.

Незрячі люди, які постраждали від бойових дій, визнані повністю недієздатними і потребують догляду — знижка 78%.

Якщо незрячі визнані непрацездатними, але не потребують догляду — знижка 37%.

Інші незрячі особи, які не визнані недієздатними, можуть мати 37%, 51% або 91% знижки — залежно від рівня втрати працездатності та типу поїзда.

Особи з інвалідністю І групи, які є недієздатними — мають знижку 37% або 49%.

Супровідники осіб з інвалідністю або незрячих — можуть скористатися знижкою 95%. Супроводжувати може особа від 13 років, опікуном може бути лише повнолітній.

У разі, якщо пасажир має право на кілька знижок, він може обрати найвигіднішу. Наприклад, студент з інвалідністю до 26 років може скористатися знижкою 51%, а його супроводжуючий — 95%. Або ж дитина з інвалідністю до 4 років їде безкоштовно, а її опікун має право на 78% знижку.

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