Льготный проезд в Польше – кто может ездить со скидкой или бесплатно

Польша сохраняет льготы на проезд для украинцев и уязвимых групп в 2025 году.

Фото: eurostudy.info

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Польша и в дальнейшем остается одной из стран, которая поддерживает украинцев и другие уязвимые категории граждан в период войны. Одним из направлений такой поддержки является система скидок на проезд по железной дороге. Об обновленном перечне льгот в 2025 году сообщает портал ua.pl.

В Польше многие пассажиры имеют право ездить со скидками или вообще бесплатно. Это касается детей, школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и их сопровождающих. Во многих случаях достаточно предоставить соответствующий документ, подтверждающий возраст, статус или право на льготу.

Кто имеет право на скидки в 2025 году:

- Дети до 4 лет - ездят бесплатно. Нужно иметь документ, подтверждающий возраст.

- Школьники до 24 лет - скидка 37%. Необходим ученический билет и документ, подтверждающий возраст.

- Студенты до 26 лет и аспиранты до 35 лет - имеют скидку 51%.

- Воспитатели детсадов и учителя - скидка 33%, однако она не действует на поезда TLK, IC, EIC и EIP.

- Пенсионеры и их супруги - дважды в год могут путешествовать со скидкой 37% при наличии пенсионного удостоверения.

- Владельцы Karta Polaka или Karta Dużej Rodziny - имеют право на скидку 37%.

- Люди с инвалидностью до 24 лет и студенты с инвалидностью до 26 лет, а также их родители или опекуны - имеют скидку 78%.

- Незрячие люди, которые пострадали от боевых действий, признаны полностью недееспособными и нуждаются в уходе - скидка 78%.

- Если незрячие признаны нетрудоспособными, но не нуждаются в уходе - скидка 37%.

- Другие незрячие лица, которые не признаны недееспособными, могут иметь 37%, 51% или 91% скидки - в зависимости от уровня потери трудоспособности и типа поезда.

- Лица с инвалидностью I группы, которые являются недееспособными - имеют скидку 37% или 49%.

- Сопровождающие лица с инвалидностью или незрячих - могут воспользоваться скидкой 95%. Сопровождать может лицо от 13 лет, опекуном может быть только совершеннолетний.

В случае, если пассажир имеет право на несколько скидок, он может выбрать самую выгодную. Например, студент с инвалидностью до 26 лет может воспользоваться скидкой 51%, а его сопровождающий - 95%. Или же ребенок с инвалидностью до 4 лет едет бесплатно, а его опекун имеет право на 78% скидку.

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