Генштаб заявил, что не хотел вмешиваться в работу журналистов и доработает ролик о репортажах

После замечаний и рекомендаций ролик будет доработан.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно на официальных ресурсах было опубликовано видеонапоминание о правилах информационной безопасности. В нем обращаются ко всем — от журналистов до детей, которые пользуются смартфонами: враг слышит, наблюдает и использует информацию против нас.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что ролик имеет исключительно учебно-просветительскую цель — привлечь внимание всех граждан, включая военнослужащих, к вопросам информационной безопасности в условиях войны.

«Этот видеоматериал, изготовленный совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, является продолжением серии видеороликов в рамках проекта «Информационная безопасность». Мы уважаем свободу слова и высоко ценим вклад журналистов в борьбу Украины за независимость. Благодарны за вашу поддержку, самоотверженный и чрезвычайно важный труд», — отметили там.

Таким образом, в Генштабе призвали не воспринимать этот материал как упрек или обвинение в адрес представителей СМИ, так как его цель — не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг.

Также там указали, что ролик будет доработан с целью дальнейшего донесения соответствующих предостережений как для гражданских, так и для военнослужащих.

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