Інформація — теж зброя, – Міноборони закликає дотримуватись тиші в інфопросторі

Міноборони оприлюднило відео-нагадування про правила інформаційної безпеки.

Фото: pon.org.ua

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Міністерство оборони України закликає громадян, журналістів, військових та посадовців бути обережними з інформацією під час війни. Розголошення чутливих даних у публічному просторі може мати небезпечні наслідки.

Навіть один необдуманий репортаж, коментар чи фото в соцмережах може дати ворогу координати для удару. Це, у свою чергу, може призвести до втрат серед військових чи цивільного населення.

«З інформацією потрібно поводитись відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки. Інформація – теж зброя», — підкреслюють у Міноборони.

Відомство оприлюднило відео-нагадування про правила інформаційної безпеки. У ньому звертаються до всіх — від журналістів до дітей, які користуються смартфонами: ворог чує, спостерігає і використовує інформацію проти нас.

У Міноборони наголошують: під час війни відповідальне ставлення до інформації — це питання безпеки і життя.

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