Информация – тоже оружие, – Минобороны призывает соблюдать тишину в инфопространстве

Минобороны обнародовало видео-напоминание о правилах информационной безопасности.

Фото: pon.org.ua

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Министерство обороны Украины призывает граждан, журналистов, военных и должностных лиц быть осторожными с информацией во время войны. Разглашение чувствительных данных в публичном пространстве может иметь опасные последствия.

Даже один необдуманный репортаж, комментарий или фото в соцсетях может дать врагу координаты для удара. Это, в свою очередь, может привести к потерям среди военных или гражданского населения.

«С информацией нужно обращаться ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности. Информация - тоже оружие», - подчеркивают в Минобороны.

Ведомство обнародовало видео-напоминание о правилах информационной безопасности. В нем обращаются ко всем - от журналистов до детей, которые пользуются смартфонами: враг слышит, наблюдает и использует информацию против нас.

В Минобороны отмечают: во время войны ответственное отношение к информации - это вопрос безопасности и жизни.

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