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Как добавить разрешение на оружие в Дії — инструкция

15:37, 16 апреля 2025
Документы на оружие теперь доступны прямо в смартфоне.
Как добавить разрешение на оружие в Дії — инструкция
Фото: kmu.gov.ua
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Департамент коммуникаций секретариата Кабинета Министров Украины опубликовал инструкцию, как добавить разрешение на оружие в «Дії».

Пользователю необходимо убедиться, что у него обновленное приложение «Дія». Далее нужно открыть приложение и перейти в раздел «Документы», а затем прокрутить до конца. После этого следует нажать «Добавить документ» — «Разрешение на оружие».

Также в приложении можно сгенерировать выписку о владении оружием: нажмите на три точки на разрешении на оружие либо в разделе «Сервисы» — «Справки и выписки».

 

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оружие Кабинет Министров Украины Дия

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