Как добавить разрешение на оружие в Дії — инструкция

Департамент коммуникаций секретариата Кабинета Министров Украины опубликовал инструкцию, как добавить разрешение на оружие в «Дії».
Пользователю необходимо убедиться, что у него обновленное приложение «Дія». Далее нужно открыть приложение и перейти в раздел «Документы», а затем прокрутить до конца. После этого следует нажать «Добавить документ» — «Разрешение на оружие».
Также в приложении можно сгенерировать выписку о владении оружием: нажмите на три точки на разрешении на оружие либо в разделе «Сервисы» — «Справки и выписки».
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