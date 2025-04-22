У Дії тестують заміну техпаспорта без поїздки в сервісні центри МВС

Команда шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть фідбек розробникам.

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У Дії анонсують нову послугу для автовласників – замінити техпаспорт можна буде без поїздки в сервісні центри МВС. Наразі команда шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть фідбек розробникам. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо ви втратили або пошкодили техпаспорт, змінили дані чи хочете змінити номерний знак — не проблема, уже скоро можна буде зробити це в Дії за кілька кліків», - вказав він.

Долучити до бети можна, якщо ви старше 18 років, є власником авто, маєте свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в Дії. Щоб стати бета-тестувальником, треба зареєструватися за посиланням — тут.

Раніше у МВС пояснили плюси шерингу е-документів у Дії у сервісних центрах.

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