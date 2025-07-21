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Трамп проиграл 75% федеральных дел, в которых оспаривают его указы – Washington Times

12:55, 21 июля 2025
За полгода Трампа засыпали 500 исками.
Трамп проиграл 75% федеральных дел, в которых оспаривают его указы – Washington Times
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Администрация президента США Дональда Трампа за первые шесть месяцев второго срока столкнулась с по меньшей мере 500 исками, оспаривающими его исполнительные указы, что составляет примерно четыре иска ежедневно с 20 января 2025 года. Об этом сообщает The Washington Times. В 75% этих дел федеральные окружные судьи выносили решения против позиции Трампа.

По данным трекера судебных дел The Washington Times, суды рассмотрели более половины исков, и в большинстве случаев (70%) окружные судьи выдавали судебные запреты или задерживали реализацию программы Трампа. В частности, около 50 дел касались неудачной попытки депортации иностранных студентов из-за несоответствий в иммиграционных или уголовных записях, где Трамп проиграл 90% случаев.

Сопротивление администрации возглавляют судьи, назначенные президентами Обамой и Байденом, которые выносили решения против Трампа в более 80% дел (более 125 случаев). Судьи, назначенные Рейганом, выступили против президента во всех 15 делах, а судьи, назначенные Джорджем Бушем-младшим, - в 85% случаев. Только судьи, назначенные самим Трампом, поддерживали его позицию в 70% дел.

Эллиот Минцберг из организации «People for the American Way» отметил, что суды рассматривали широкий спектр вопросов, включая иммиграционные споры, права трансгендерных заключенных и границы президентской власти в увольнении федеральных работников или реструктуризации правительственных учреждений.

Кен Куччинелли, бывший генеральный прокурор Вирджинии, считает, что судьи реагируют на неконвенциональный подход Трампа, который вызывает возмущение в истеблишменте, представленном судьями от обеих партий. Он отметил, что суды в округе Колумбия (40% дел), Массачусетсе (10%) и Мэриленде (7%) рассматривают большинство исков, причем в последних двух штатах преобладают судьи, назначенные демократами.

Штаты, управляемые демократами, подали по меньшей мере 40 исков, по данным Ассоциации генеральных прокуроров-демократов. Американский союз гражданских свобод, группы защиты прав иммигрантов и профсоюзы, в частности Американская федерация государственных служащих, также активно оспаривают действия администрации.

Несмотря на неудачи в окружных судах, Трамп имеет лучшие результаты в высших судах, в частности в Апелляционном суде округа Колумбия и Верховном суде, которые поддерживают его инициативы по реструктуризации федеральной бюрократии. Наименее успешными для Трампа являются дела о наказании юридических фирм, которые он считает дружественными к демократам, и обжалование исключения иностранных студентов из Информационной системы студентов и посетителей по обмену.

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суд США указ Дональд Трамп

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