Володимир Зеленський може поїхати на прощання з Папою Франциском, де буде Трамп

Президент Зеленський планує відвідати церемонію прощання з Папою Франциском, де буде присутній Дональд Трамп.

Фото: Simone Risoluti/Vatican Media via AP/picture alliance

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Президент Володимир Зеленський може поїхати на прощання із Папою Римським Франциском. Про це пише "Суспільне".

Раніше стало відомо, що на похорон понтіфика приїде президент США Дональд Трамп.

За даними ANSA, похорони Франциска заплановані на 26 квітня. Церемонія пройде у базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Нагадаємо, що Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.

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