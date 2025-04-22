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В Киеве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов через фальшивые РРО

13:41, 22 апреля 2025
В столице продавали брендированную одежду с псевдочеками.
В Киеве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов через фальшивые РРО
Фото: dp.tax.gov.ua
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В Киеве выявили субъекта хозяйствования, который продавал брендированную одежду за наличные, предположительно используя нелегальное программное обеспечение для сокрытия реальных объемов продаж. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Во время мониторинга расчетных операций в сфере торговли был обнаружен магазин, где клиентам выдавали псевдофискальные чеки с пометкой «Режим работы: Онлайн». Однако эти операции не фиксировались в Системе учета данных РРО, что свидетельствует о попытке уменьшения объекта налогообложения.

Налоговики подтвердили использование специального программного обеспечения, которое имитирует работу легального программного РРО и позволяет манипулировать данными, искажая налоговую отчетность.

«Такие действия наносят ущерб государственному бюджету и создают неравные условия для добросовестного бизнеса.

Субъекту хозяйствования грозят штрафные санкции. Кроме того, информация о выявленных нарушениях будет передана в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования», — заявили в налоговой.

ГНС призвала всех предпринимателей работать прозрачно и использовать только официально зарегистрированные РРО без вмешательства в их работу, чтобы избежать финансовой и уголовной ответственности.

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налоговая

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