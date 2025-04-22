В Кривом Роге на Пасху неизвестный пытался поджечь здание синагоги

Злоумышленник бросил два «коктейля Молотова» в синагогу.

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В Кривом Роге 20 апреля, на Пасху, неизвестный пытался поджечь здание синагоги. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на территории Центрально-Городского района. Предварительно известно, что злоумышленник с закрытым лицом балаклавой бросил 2 бутылки с легковоспламеняющимся веществом под здание и скрылся.

Пожар удалось ликвидировать самостоятельно. В результате повреждена верхняя часть входной двери.

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