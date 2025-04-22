В Украине обновят систему эпидемиологического надзора до европейских стандартов — законопроект

Законопроект определяет орган государственного контроля, который будет осуществлять надзор, и обновляет законодательство в соответствии с современными требованиями.

Фото: preventmed.com.ua

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13205, который обновляет систему эпидемиологического надзора в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Законопроект о государственном надзоре за соблюдением санитарного законодательства определяет орган государственного контроля, который будет осуществлять надзор в этой сфере, и обновляет законодательство согласно современным требованиям.

«Продолжаем на законодательном уровне приводить систему общественного здравоохранения в соответствие с европейскими стандартами. В сентябре 2022 года парламент принял закон, предусматривающий переход от советской системы санитарно-эпидемиологической службы к обновленной современной системе. Впоследствии начала работу эпидемиологическая служба на базе 25 региональных Центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Служба уже стабильно функционирует в условиях войны и реагирует на чрезвычайные ситуации. Например, на подрыв врагом дамбы Каховской ГЭС», — заявил он.

Михаил Радуцкий подчеркнул, что в отличие от старой СЭС, новая система общественного здравоохранения не проводила проверок, а занималась профилактикой и прогнозированием угроз. Закон прямо не уполномочил ни один государственный орган проводить инспекции хозяйственной деятельности на предмет соблюдения санитарного законодательства.

«А это, в свою очередь, усложняет оперативное реагирование на такие глобальные угрозы для граждан, как распространение инфекционных заболеваний, таких как COVID-19. Поэтому система государственного контроля в этой сфере нуждается в обновлении», — отметил он.

Законопроект вносит следующие изменения в законодательство:

Четко определяет государственный орган, который будет проводить проверки соблюдения санитарного законодательства во всех критически важных сферах: от управления химической безопасностью до водоснабжения

Предусматривает модернизацию системы эпидемиологического надзора, включая меры по предупреждению инфекционных заболеваний и борьбе с антимикробной резистентностью

В целях дерегуляции отменяет необходимость получения сертификата о государственной регистрации опасного фактора

Вводит в законодательство такие понятия, как «мониторинг в сфере общественного здравоохранения», «антимикробная резистентность», «параметры безопасности среды жизнедеятельности человека»

«Также совместно с Минздравом наш Комитет работает над разработкой двух законопроектов, которые детализируют закон о системе общественного здравоохранения: о биологической безопасности и биозащите, а также о защите населения от инфекционных заболеваний. Эти два законопроекта — логическое продолжение адаптации законодательства к соответствующим положениям законодательства ЕС в направлении биологической безопасности и противодействия распространению инфекционных болезней», — добавил он.

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