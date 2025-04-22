В Україні оновлять систему епідеміологічного нагляду до європейських стандартів — законопроект

Законопроект визначає орган державного контролю, який здійснюватиме контроль, та оновлює законодавство до сучасних вимог.

Фото: preventmed.com.ua

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У Верховній Раді зареєстровали законопроект 13205, який оновлює систему епідеміологічного нагляду до європейських стандартів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Законопроект щодо здійснення державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства визначає орган державного контролю, який здійснюватиме контроль у цій сфері, та оновлює законодавство до сучасних вимог.

«Продовжуємо на законодавчому рівні приводити систему громадського здоров’я до європейських стандартів. У вересні 2022 року парламент ухвалив закон, який передбачає перехід від радянської системи санітарно-епідеміологічної служби до оновленої сучасної системи. Згодом запрацювала епідеміологічна служба на базі 25 регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Служба вже стабільно працює в умовах війни та реагує на надзвичайні ситуації. Як, наприклад, на підрив ворогом дамби Каховської ГЕС», - заявив від.

Михайло Радуцький підкреслив, що на відміну від старої СЕС, нова система громадського здоров’я не проводила перевірки, а працювала над профілактикою та прогнозуванням виникнення загроз. Закон прямо не уповноважив жоден державний орган проводити інспекції господарської діяльності за дотриманням санітарного законодавства.

«А це, своєю чергою, ускладнює оперативне реагування на такі глобальні загрози для громадян, як розповсюдження інфекційних хвороб, таких як COVID-19. Тому система державного контролю у цій сфері потребує оновлення», - сказав він.

Законопроект вносить наступні зміни у законодавство:

- Чітко визначає державний орган, який проводитиме перевірки дотримання санітарного законодавства у всіх критичних сферах: від управління хімічною безпекою до водопостачання

- Передбачає модернізацію системи епідеміологічного нагляду, включаючи заходи щодо запобігання інфекційним хворобам та протидії протимікробній резистентності

- З метою дерегуляції скасовує отримання сертифіката про державну реєстрацію небезпечного фактору

- Вводить до законодавства такі поняття, як «моніторинг у сфері громадського здоров’я», «протимікробна резистентність», «параметри безпечності середовища життєдіяльності людини».

«Також спільно з МОЗ наш Комітет працює над розробкою двох законопроєктів, які деталізують закон про систему громадського здоров’я: про біологічну безпеку та біозахист, про захист населення від інфекційних хвороб. Два законопроєкти – це логічне продовження адаптації законодавства до відповідних положень законодавства ЄС у напрямку біологічної безпеки та протидії розповсюдження інфекційних хвороб», - додав він.

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