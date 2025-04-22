НАЗК виявило корупціогенні фактори у постановах КМУ про виплати волонтерам і забезпечення житлом дітей-сиріт

НАЗК надало рекомендації, щоб усунути можливість корупційних зловживань.

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НАЗК провело антикорупційну експертизу проєкту постанови Кабінету Міністрів України про виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера у зв’язку з військовою агресією РФ і виявило у документі положення, що створювали умови для корупційних зловживань.

Як вказують у НАЗУ, йдеться про непрозорий порядок створення та роботи міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера. Також проєкт постанови був не узгоджений з нормами чинного законодавства, що створювало ризик довільного тлумачення норм.

Відтак, НАЗК надало рекомендації, щоб усунути можливість корупційних зловживань членами цих комісій, які могли свідомо затягувати процес прийняття відповідних рішень з метою отримання неправомірної вигоди від заявника.

Розробник документу, Міністерство у справах ветеранів, врахувало рекомендації НАЗК у повному обсязі, після чого Уряд прийняв цю постанову.

Також НАЗК провело антикорупційну експертизу проєкту постанови КМУ про надання державної субвенції на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У документі НАЗК виявило такі корупціогенні фактори:

відсутність прозорого механізму роботи місцевих комісій;

непрозора процедура формування переліку осіб, які перебувають на квартирному обліку, та переліку осіб для виплати грошової компенсації;

можливість місцевої комісії безпідставно відмовити у наданні грошової компенсації в разі погодження видачі іпотечного кредиту та отриманні заявником гарантійного листа.

Тому НАЗК надало рекомендації, аби усунути можливість корупційних зловживань. Після їх врахувань Уряд затвердив постанову.

У ній встановлено чітку процедуру створення та роботи регіональних (місцевих) комісій і виключено непрозорий механізм надання (ненадання) місцевими комісіями грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотечними кредитами для забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

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