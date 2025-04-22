НАПК выявило коррупциогенные факторы в постановлениях КМУ о выплатах волонтерам и обеспечении жильем детей-сирот

НАПК дало рекомендации, чтобы устранить возможность коррупционных злоупотреблений.

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НАПК провело антикоррупционную экспертизу проекта постановления Кабинета Министров Украины о выплатах единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера в связи с военной агрессией РФ и выявило в документе положения, которые создавали условия для коррупционных злоупотреблений.

Как указывают в НАПК, речь идет о непрозрачном порядке создания и работы межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплатах единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера. Также проект постановления не был согласован с нормами действующего законодательства, что создавало риск произвольного толкования норм.

В связи с этим, НАПК дало рекомендации, чтобы устранить возможность коррупционных злоупотреблений членами этих комиссий, которые могли сознательно затягивать процесс принятия соответствующих решений с целью получения неправомерной выгоды от заявителя.

Разработчик документа, Министерство по делам ветеранов, учло рекомендации НАПК в полном объеме, после чего Правительство приняло это постановление.

Также НАПК провело антикоррупционную экспертизу проекта постановления КМУ о предоставлении государственной субвенции на обеспечение жильем детских домов семейного типа, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства.

В документе НАПК выявило такие коррупциогенные факторы:

отсутствие прозрачного механизма работы местных комиссий;

непрозрачная процедура формирования перечня лиц, которые стоят на квартирном учете, и перечня лиц для выплаты денежной компенсации;

возможность местной комиссии безосновательно отказать в предоставлении денежной компенсации в случае согласования выдачи ипотечного кредита и получения заявителем гарантийного письма.

Поэтому НАПК дало рекомендации, чтобы устранить возможность коррупционных злоупотреблений. После их учета Правительство утвердило постановление.

В нем установлена четкая процедура создания и работы региональных (местных) комиссий и исключен непрозрачный механизм предоставления (непредоставления) местными комиссиями денежной компенсации для частичного возмещения суммы первоначального взноса по ипотечным кредитам для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительского попечительства.

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