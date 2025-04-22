Влияние судейского стресса на правосудие недооценили — почему благополучие судей и чрезмерная нагрузка могут стать следующей темой заключения КСЭС

Чрезмерная нагрузка на судей – это замкнутый круг, который приводит к постоянному стрессу, ошибкам, потере эмпатии и профессиональному выгоранию, погоне за количественными показателями, ухудшению качества рассмотрения дел и – как следствие – к потере доверия: КСЭС может подготовить заключение о связи между благополучием судей и их добросовестностью.

Источник фото: ВСП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чрезмерная рабочая нагрузка на судей – это замкнутый круг. Чем больше эта нагрузка – тем больше стресса испытывают судьи и работники судов, и тем меньше количество качественно рассмотренных дел. Вследствие перегруженности, ухудшения психологического и эмоционального состояния, профессионального выгорания судьи теряют эмпатию, проявляют равнодушие, не уделяют должного внимания доказательствам. Это замедляет работу, а постоянное давление относительно необходимости соблюдения количественных показателей приводит к ухудшению качества и эффективности правосудия. Если не обращать внимания на эту проблему и не признавать ее, то доверие к судебной власти будет подорвано. К такому выводу пришла Глобальная сеть добросовестности судей в результате опроса 758 судей и других представителей судебной власти из 102 стран мира. Данное глобальное исследование вместе с Наурской декларацией о благополучии судей могут быть положены в основу будущего заключения Консультативного совета европейских судей (КСЭС).

Почему КСЭС обратила внимание на вопрос благополучия судей

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в середине апреля года состоялось заседание рабочей группы Высшего совета правосудия по вопросам разработки и внедрения мер обеспечения независимости судей и авторитета правосудия под председательством члена ВСП Александра Сасевича. Судья Конституционного Суда Украины, представитель от Украины в Консультативном совете европейских судей Виктор Городовенко представил выводы КСЭС относительно международных стандартов судоустройства и гарантий независимости судей. Он напомнил, что в этом году отмечается 25-я годовщина принятия первого заключения КСЭС «Стандарты независимости судебной власти». Несмотря на то, что заключения КСЭС относятся к категории «мягкого права», благодаря их последовательному применению Европейским судом по правам человека, они приобрели нормативную силу и служат ориентирами для реформ в сфере правосудия во многих странах.

Как стало известно нашему изданию, Консультативный совет европейских судей (КСЭС), где представлены 47 государств-членов Совета Европы, может подготовить следующее заключение, посвященное вопросу благополучия судей. Речь идет прежде всего о психологической и эмоциональной составляющей, которая непосредственно влияет как на профессиональную работу судей, так и на доверие граждан к судебной власти.

Напомним, КСЭС достаточно оперативно реагирует на вызовы и мировые изменения, которые касаются правосудия. При этом ее заключениям предшествуют тщательные исследования. В частности, в 2023 году она представила свое заключение относительно использования судьями искусственного интеллекта, в конце 2024 года – относительно дисциплинарной ответственности судей.

Не исключено, что КСЭС будет основывать следующее заключение на Наурской декларации о благополучии судей, принятой 25 июля 2024 года Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Подписанты этой Декларации обратили внимание на исследования в разных странах, которые свидетельствуют о высоком уровне профессионального стресса среди судей во всем мире, а также о низком уровне осознания этой проблемы.

Отметим, что принятию этой Декларации предшествовало глобальное исследование связей между благополучием судей и судейской добросовестностью, подготовленное сектором по вопросам коррупции и экономической преступности УНП ООН, который выполняет функции секретариата Глобальной сети добросовестности судей. В его подготовке участвовали, в частности, бывший председатель Консультативного совета европейских судей Дуро Сесса и вице-президент КСЭС Хосе Игреха Матос. Оно основывалось на опросе 758 судей и других представителей судебной власти из 102 стран мира из всех географических регионов (это наивысший показатель среди всех опросов Сети добросовестности судей).

Ощущение «вечного» отставания

Результаты указанного опроса свидетельствуют, что 76% судей и работников судебной системы не имеют достаточно времени для поддержания оптимального физического и психического здоровья. 92% указали, что работа в суде вызывает у них стресс. Наиболее распространенным фактором стала чрезмерная рабочая нагрузка. Многие участники указали, что чрезмерная нагрузка – это замкнутый круг, поскольку она замедляет их работу, приводит к увеличению времени обработки дел и создает дополнительные задержки в выполнении работы.

При этом 69% считают, что разговоры о психическом здоровье или стрессе являются табу, когда речь идет о судьях и работниках судебной системы. 97% отметили, что следует уделять больше внимания повышению благополучия судей. Почти все участники опроса считают, что существует недостаточная осведомленность о важности благополучия судей и его влиянии на добросовестность судей и восприятие судебной власти.

Результаты исследования указывают, что оптимальное профессиональное поведение и компетентность судей, работников судебной системы зависят не только от знания законодательства и навыков, но и от их самочувствия (физического, умственного, эмоционального и психологического). Стресс, выгорание, усталость и тревога подрывают беспристрастность, эффективность и результативность работы.

Среди последствий отсутствия оптимального благополучия судей – процедурные ошибки и ошибки в решениях, снижение когнитивных способностей, ясности мышления, недостаток концентрации, медлительность, недостаток эмпатии, равнодушие к правам сторон, склонность быть предвзятым или прибегать к стереотипам, а из-за необходимости вынести решение в жесткие сроки – поспешно написанные, скопированные и не до конца исследованные судебные решения, и плохое профессиональное исполнение обязанностей в целом.

Таким образом, как указали участники опроса, это негативно влияет как на качество работы, так и на доверие граждан к судебной власти.

Примечательно, что 67% опрошенных выразили обеспокоенность относительно своего физического или психического здоровья или своих коллег. Преимущественно к этому приводит чрезмерная рабочая нагрузка, рост количества нерассмотренных дел и невозможность контролировать объем работы. Соответственно, судьи имеют ощущение «вечного» отставания и, как следствие, недостаток мотивации. Также речь идет о давлении со стороны руководства, политиков, СМИ и т.д., что создает постоянную враждебную атмосферу.

Вот лишь некоторые цитаты опрошенных судей и работников судебной власти:

«Рабочая нагрузка является непрерывной и сокрушительной, ее не облегчают рабочие дни для написания судебных решений, недостаточно времени для надлежащего исследования дел – мы всегда отстаем и находимся под давлением следующего списка дел».

«Чрезмерная нагрузка приводит к снижению эффективности и задержкам в рассмотрении дел, что становится замкнутым кругом из-за стресса, который она вызывает у судей и работников аппарата».

«Стресс и перенапряжение судьи могут привести к тому, что он будет откладывать больше решений или выносить их дольше. Он или она не будут иметь желания предоставить сторонам полностью представить свои аргументы, потому что есть другие дела, которые нужно рассматривать».

«Стресс распространяется из личной жизни на социальные и рабочие отношения, когда рабочая единица находится в состоянии стресса, ее возможности и эффективность снижаются, появляется больше ошибок, недоразумений, межличностных проблем».

«Находясь под постоянным давлением, судьи могут стать более склонными к различным предубеждениям, например, стереотипному отношению к людям, что может быть особенно вредным для обвиняемых в уголовных делах».

«Выгорание приводит к когнитивным нарушениям и отсутствию эмпатии, что естественно влияет на эффективность и качество, а следовательно, и на доверие общественности».

В целом большинство участников опроса считают, что низкий уровень благополучия судей создает ограничения для эффективности правосудия и судебного администрирования, качества решений и постановлений, доверия граждан к судебной власти, доступа к правосудию, добросовестности судей и судебной власти и процессуальной справедливости.

Некоторые участники отметили, что они никогда не могут полностью выполнить всю свою работу и находятся под постоянным давлением со стороны руководства, которое требует сосредоточиться скорее на количестве, а не на качестве.

Многие опрошенные подчеркнули, что когда человек находится в постоянном стрессе, например, из-за сжатых сроков рассмотрения ряда дел, это негативно влияет на эффективность и качество работы судей, а также на восприятие справедливости. Если это происходит постоянно, то доверие общества к судебной власти может быть подорвано.

Стресс, выгорание, усталость, тревога, как подчеркнули участники, несовместимы с беспристрастностью, независимостью, действенностью судьи и судебной системы в целом. В итогах исследования эксперты пришли к выводу, что благополучие судей непосредственно определяет добросовестность судебной системы.

Среди первых шагов к решению этой проблемы – ее признание и повышение осведомленности о негативном влиянии стресса и проблем с ментальным здоровьем на выполнение судейских функций с целью устранения существующих стереотипов и стигматизации. Численные участники опроса подчеркнули важность благоприятной рабочей среды и позитивной культуры труда.

Кроме того, в выводах исследования говорится о том, что другие ветви власти также должны быть привлечены к обсуждению проблемы судейского стресса и перегрузки, поскольку часто одним из основных источников стресса являются объективные факторы, связанные с обеспечением судебной системы человеческими и материальными ресурсами со стороны государства.

Среди предложений также озвучивались улучшение распределения нагрузки, чтобы не способствовать нездоровой эффективности, которая заставляет людей жертвовать своим здоровьем ради соблюдения производственных стандартов, мониторинг нагрузки, эффективное планирование рассмотрения дел, надежный вспомогательный персонал, повышение роли современных технологий.

Примечательно также и то, что среди факторов стресса, кроме нагрузки, были обозначены вопросы обеспеченности необходимыми ресурсами для работы (65%) и давление или критика со стороны СМИ и общественности (51% опрошенных).

Оплату труда как фактор назвали 46% опрошенных, попытки вмешательства – 35%.

Судейский стресс – это не слабость

Кроме данного опроса, основой для будущего заключения КСЭС может стать Наурская декларация о благополучии судей.

В ней члены судебной власти и другие участники системы правосудия заявили, что благополучие судей является жизненно важным, должно признаваться и поддерживаться.

Подписанты также сослались на пункт 194 Комментария к Бангалорским принципам поведения судей, где говорится о том, что физическое и психическое благополучие судей имеет решающее значение для обеспечения компетентности и надлежащей добросовестности, подчеркивается важность реагирования на судейский стресс.

«Благополучие судей имеет решающее значение для профессионального здоровья и устойчивости судей, для качества правосудия и, в конечном счете, для доверия общественности к судам.

Таким образом, благополучие судей заслуживает внимания и инвестирования, соизмеримых с другими институциональными приоритетами, такими как доступ к правосудию, соблюдение судейских ценностей, обучение судей и эффективность судебной системы», – отмечается в декларации.

Также в документе говорится о том, что судейский стресс – это не слабость, и его нельзя стигматизировать: «Судейская работа является все более требовательной, а стресс – естественной человеческой реакцией».

Констатируется, что судебное руководство и судебные институты должны взять на себя обязательства по поддержке благополучия судей.

Системный подход к обеспечению благополучия должен быть целостным и включать меры, способствующие судейскому благополучию и использующие имеющиеся источники относительно удовлетворения судейской работой. Этот подход должен повышать осведомленность о судейском благополучии и судейском стрессе, предотвращать источники стресса, которых можно избежать, и помогать справляться с требованиями, присущими судейской профессии. По возможности инициативы должны быть основаны на доказательствах и проходить регулярную оценку.

Как указано в Декларации, «вопрос благополучия судей не может считаться «решенным» окончательно – он должен постоянно оставаться на повестке дня».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.