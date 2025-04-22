Практика судов
  1. Суд инфо

Адвокаты, прокуроры и военнослужащие — кто подал документы в рамках добора судей в местные суды

11:17, 22 апреля 2025
Комиссия обнародовала информацию о деятельности лиц, подавших документы для участия в доборе.
Адвокаты, прокуроры и военнослужащие — кто подал документы в рамках добора судей в местные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, кто подал документы в рамках добора судей в местные суды.

Кто подал документы:

  • сотрудники суда — 3 155
  • сотрудники прокуратуры — 2 137
  • адвокаты — 1 032
  • военнослужащие — 160
  • другие юристы — 2 065

«Это не просто статистика — это срез юридического сообщества, которое готово присоединиться к укреплению доверия к судебной власти. Каждый из них — с собственным опытом, но с единой целью: стать частью обновленной судебной системы», — заявили в ВККС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала информацию о финальном количестве кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, подавших документы для участия в отборе на 1800 вакантных должностей судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС прокуратура адвокат прокурор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Влияние судейского стресса на правосудие недооценили — почему благополучие судей и чрезмерная нагрузка могут стать следующей темой заключения КСЭС

Чрезмерная нагрузка на судей – это замкнутый круг, который приводит к постоянному стрессу, ошибкам, потере эмпатии и профессиональному выгоранию, погоне за количественными показателями, ухудшению качества рассмотрения дел и – как следствие – к потере доверия: КСЭС может подготовить заключение о связи между благополучием судей и их добросовестностью.

«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду