Адвокаты, прокуроры и военнослужащие — кто подал документы в рамках добора судей в местные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, кто подал документы в рамках добора судей в местные суды.
Кто подал документы:
«Это не просто статистика — это срез юридического сообщества, которое готово присоединиться к укреплению доверия к судебной власти. Каждый из них — с собственным опытом, но с единой целью: стать частью обновленной судебной системы», — заявили в ВККС.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала информацию о финальном количестве кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, подавших документы для участия в отборе на 1800 вакантных должностей судей.
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