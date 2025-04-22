Адвокаты, прокуроры и военнослужащие — кто подал документы в рамках добора судей в местные суды

Комиссия обнародовала информацию о деятельности лиц, подавших документы для участия в доборе.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, кто подал документы в рамках добора судей в местные суды.

Кто подал документы:

сотрудники суда — 3 155

сотрудники прокуратуры — 2 137

адвокаты — 1 032

военнослужащие — 160

другие юристы — 2 065

«Это не просто статистика — это срез юридического сообщества, которое готово присоединиться к укреплению доверия к судебной власти. Каждый из них — с собственным опытом, но с единой целью: стать частью обновленной судебной системы», — заявили в ВККС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала информацию о финальном количестве кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, подавших документы для участия в отборе на 1800 вакантных должностей судей.

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