Адвокати, прокурори та військовослужбовці — хто подав документи у рамках добору суддів у місцеві суди

Комісія оприлюднила інформацію про діяльність осіб, які подали документи для участі в доборі.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, хто подав документи у рамках добору суддів у місцеві суди.

Хто подав документи:

- працівники суду – 3 155

- ️працівники прокуратури – 2 137

- ️адвокати – 1 032

- військовослужбовці – 160

- ️інші правники – 2 065

«Це не просто статистика – це зріз правничої спільноти, яка готова долучитися до підвищення довіри до судової влади. Кожен із них – з власним досвідом, але з єдиною метою: стати частиною оновленої судової системи», - заявили у ВККС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила інформацію про фінальну кількість кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів, які подали документи для участі у доборі на 1 800 вакантних посад суддів.

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