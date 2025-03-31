Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила інформацію про фінальну кількість кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів, які подали документи для участі у доборі на 1 800 вакантних посад суддів.

За даними ВККС документи подали 8 549 кандидатів на посади суддів з числа помічників суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, прокурорів, юрисконсультів, державних службовців, поліцейських, науковців-правників тощо.

Вказана цифра, за інформацією Комісії, не враховує кілька сотень діючих суддів, які будуть «змагатися» за вакантні посади в судах з кандидатами на посади суддів, з метою змінити своє місце роботи.

Цікаво, що чимало документів були подані в останні три дні строку, визначеного для подання документів – з 28 по 30 березня.

Якщо станом на 27 березня документи подали 4 946 кандидатів, то за підсумками неділі кількість претендентів на посади суддів досягла 8 549 осіб.

Як проходили добори на посади суддів у попередні роки

У 2011-2017 роках в Україні відбулося чотири добори на посади суддів судів першої інстанції.

Проходили вони за різними процедурами та правилами. Наприклад, добір 2017 року складався з двох груп – кандидатів з досвідом роботи на посадах помічників суддів та з представників інших правничих професій.

Крім того, добори 2011-2013 років проводилися у достатньо стислі строки.

Також слід зазначити, що досі жоден добір на посади суддів з тих чи інших причин не зміг заповнити усю запропоновану у подальшому кількість вакантних посад.

Добір на посади суддів 2011 року

Оголошення добору – 18 березня 2011 року

Прогнозована кількість вакантних посад суддів – 686

Кількість кандидатів, які подали документи – 3 593

Отримали допуск до участі у доборі – 3 430 претендентів

Добір на посади суддів 2012 року

Оголошення – 28 березня 2012 року

Прогнозована кількість вакантних посад суддів – 724

Кількість кандидатів, які подали документи – 3 614

Отримали допуск до участі у доборі – 3 584 кандидата

Добір на посади суддів 2012-2013 років

Оголошення – 5 листопада 2012 року

Прогнозована кількість вакантних посад суддів – 650

Кількість кандидатів, які подали документи – 2 663

Отримали допуск до участі у доборі – 2 406 кандидатів

Добір на посади суддів 2017 року

Оголошення – 3 квітня 2017 року

Прогнозована кількість вакантних посад суддів – 600

Кількість кандидатів, які подали документи – 5 420

Отримали допуск до участі у доборі дві групи кандидатів:

без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної перевірки (учасники доборів минулих років, які вже були зараховані до резерву) – 603 кандидати

кандидати, які взяли участь у доборі вперше – 4 529

Загалом допуск отримали 5 132 претенденти на посади суддів

Фактично, через тривалу відсутність повноважного складу ВККС (2019-2023 роки), повністю процедури добору 2017 року завершилися лише у 2024 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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