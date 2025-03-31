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Telegram почав заморожувати акаунти – хто в зоні ризику

14:10, 31 березня 2025
Telegram вводить режим «Тільки для читання» для акаунтів, що порушують правила.
Telegram почав заморожувати акаунти – хто в зоні ризику
Фото: Cato Institute
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Telegram почав заморожувати акаунти користувачів, які порушують правила платформи. Такий акаунт переходить в режим «Тільки для читання», що означає, що користувач зможе лише переглядати повідомлення, але не зможе відправляти їх, створювати чи адмініструвати канали, а також брати участь у спільнотах. Заморожений акаунт буде позначений відповідним маркером, що вказує на обмеження.

Власники акаунтів, що були заблоковані, мають можливість оскаржити замороження через офіційного бота @SpamBot. Якщо апеляцію не подати вчасно, акаунт буде остаточно видалено.

Підстави для блокування включають:

  • Спам і небажані повідомлення, зокрема масове розсилання реклами та фішингових посилань.
  • Шахрайство, маніпуляції, фейкові розіграші та виманювання особистих даних.
  • Образи, погрози та дискримінаційні висловлювання.
  • Поширення незаконного контенту, такого як заклики до насильства або розповсюдження порнографії.
  • Порушення авторських прав, публікація піратського контенту.
  • Видавання себе за іншу особу, створення фальшивих акаунтів.

Для уникнення блокування користувачам варто дотримуватися правил платформи, не надсилати спам, не додавати незнайомців до груп і бути обережними з підозрілими повідомленнями.

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