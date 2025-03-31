Telegram почав заморожувати акаунти – хто в зоні ризику

Telegram почав заморожувати акаунти користувачів, які порушують правила платформи. Такий акаунт переходить в режим «Тільки для читання», що означає, що користувач зможе лише переглядати повідомлення, але не зможе відправляти їх, створювати чи адмініструвати канали, а також брати участь у спільнотах. Заморожений акаунт буде позначений відповідним маркером, що вказує на обмеження.
Власники акаунтів, що були заблоковані, мають можливість оскаржити замороження через офіційного бота @SpamBot. Якщо апеляцію не подати вчасно, акаунт буде остаточно видалено.
Підстави для блокування включають:
Для уникнення блокування користувачам варто дотримуватися правил платформи, не надсилати спам, не додавати незнайомців до груп і бути обережними з підозрілими повідомленнями.
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