Telegram почав заморожувати акаунти – хто в зоні ризику

Telegram вводить режим «Тільки для читання» для акаунтів, що порушують правила.

Фото: Cato Institute

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Telegram почав заморожувати акаунти користувачів, які порушують правила платформи. Такий акаунт переходить в режим «Тільки для читання», що означає, що користувач зможе лише переглядати повідомлення, але не зможе відправляти їх, створювати чи адмініструвати канали, а також брати участь у спільнотах. Заморожений акаунт буде позначений відповідним маркером, що вказує на обмеження.

Власники акаунтів, що були заблоковані, мають можливість оскаржити замороження через офіційного бота @SpamBot. Якщо апеляцію не подати вчасно, акаунт буде остаточно видалено.

Підстави для блокування включають:

Спам і небажані повідомлення, зокрема масове розсилання реклами та фішингових посилань.

Шахрайство, маніпуляції, фейкові розіграші та виманювання особистих даних.

Образи, погрози та дискримінаційні висловлювання.

Поширення незаконного контенту, такого як заклики до насильства або розповсюдження порнографії.

Порушення авторських прав, публікація піратського контенту.

Видавання себе за іншу особу, створення фальшивих акаунтів.

Для уникнення блокування користувачам варто дотримуватися правил платформи, не надсилати спам, не додавати незнайомців до груп і бути обережними з підозрілими повідомленнями.

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