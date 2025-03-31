Верховний Суд висловився щодо необґрунтованості вимог Міноборони доопрацювати документи для призначення одноразової грошової допомоги, незважаючи на судове рішення про факт спільного проживання

Незважаючи на наявність в документах, поданих для отримання одноразової грошової допомоги зазначеного судового рішення, Міністерство оборони України повернуло їх на доопрацювання з вимогою надання документів, яким встановлено факт перебування на утриманні загиблого – що вирішив Верховний Суд.

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Підхід Міністерства оборони України щодо повернення документів, які містили рішення суду про факт спільного проживання позивачки з померлим військовослужбовцем однією сім’єю, на доопрацювання з метою надання документів, якими встановлено факт перебування на утриманні загиблого та посилання на відсутність факту реєстрації, що обумовило повернення документів, поданих позивачкою для призначення одноразової грошової допомоги, є необґрунтованим. Відповідну позицію висловив Верховний Суд у постанові від 5 лютого 2025 року по справі № 120/17960/23 за позовом особи до Міністерства оборони України, комісії Міністерства оборони з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, про визнання протиправним та скасування рішення про повернення на доопрацювання документів, поданих для призначення та виплати одноразової грошової допомоги у зв`язку із загибеллю військовослужбовця.

Обставини справи

Позивачка спільно проживала у незареєстрованому шлюбі з військовослужбовцем, смерть якого пов`язана із захистом Батьківщини. Цей факт встановлений рішенням суду цивільної юрисдикції.

Незважаючи на наявність в документах, поданих для отримання одноразової грошової допомоги зазначеного судового рішення, Міністерство оборони України повернуло їх на доопрацювання з вимогою надання документів, яким встановлено факт перебування на утриманні загиблого.

Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позову. Суди дійшли висновку про правомірність прийнятого відповідачем рішення з підстав того, що право на отримання спірної допомоги має саме один із подружжя, а встановлений факт спільного проживання позивачки із загиблим військовослужбовцем не підтверджує офіційний статус дружини.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення про задоволення позову.

Так, рішенням суду цивільної юрисдикції підтверджено факт того, що загиблий військовослужбовець спільно проживав, був пов`язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов`язки з позивачкою, тобто вони фактично були подружжям, що дає право позивачці на отримання одноразової грошової допомоги відповідно до частини першої статті 16-1 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Позивачка звернулась до відповідача із заявою про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку із загибеллю її чоловіка як дружина загиблого, однак підставою для повернення документів на доопрацювання відповідач визначив відсутність документів на підтвердження її знаходження на утриманні позивача.

Положення частини першої статті 16-1 Закону № 2011-XII передбачають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, зокрема і одного із подружжя, який не одружився вдруге та, як зазначалось раніше, факт того, що позивачка є одним із подружжя встановлено судом цивільної юрисдикції.

Верховний Суд вказав, що підхід Міністерства оборони щодо повернення позивачці документів, які містили наведене рішення суду, на доопрацювання з метою надання документів, якими встановлено факт перебування на утриманні загиблого та посилання на відсутність факту реєстрації, що обумовило повернення документів, поданих позивачкою для призначення одноразової грошової допомоги, є необґрунтованим.

Автор: Наталя Мамченко

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