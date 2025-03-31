Верховный Суд высказался о необоснованности требований Минобороны доработать документы для назначения единовременной денежной помощи, несмотря на судебное решение о факте совместного проживания

Несмотря на наличие в документах, поданных для получения единовременной денежной помощи, указанного судебного решения, Министерство обороны Украины вернуло их на доработку с требованием предоставления документов, устанавливающих факт нахождения на иждивении погибшего – что решил Верховный Суд.

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Подход Министерства обороны Украины к возврату документов, содержавших решение суда о факте совместного проживания истицы с умершим военнослужащим одной семьей, на доработку с целью предоставления документов, которыми установлен факт нахождения на иждивении погибшего, и ссылка на отсутствие факта регистрации, что обусловило возврат документов, поданных истицей для назначения единовременной денежной помощи, является необоснованным. Соответствующую позицию высказал Верховный Суд в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 120/17960/23 по иску лица к Министерству обороны Украины, комиссии Министерства обороны по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, о признании противоправным и отмене решения о возврате на доработку документов, поданных для назначения и выплаты единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Обстоятельства дела

Истица совместно проживала в незарегистрированном браке с военнослужащим, смерть которого связана с защитой Родины. Этот факт установлен решением суда гражданской юрисдикции.

Несмотря на наличие в документах, поданных для получения единовременной денежной помощи, указанного судебного решения, Министерство обороны Украины вернуло их на доработку с требованием предоставления документов, которыми установлен факт нахождения на иждивении погибшего.

Судами предыдущих инстанций отказано в удовлетворении иска. Суды пришли к выводу о правомерности принятого ответчиком решения на основании того, что право на получение спорной помощи имеет именно один из супругов, а установленный факт совместного проживания истицы с погибшим военнослужащим не подтверждает официальный статус жены.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об удовлетворении иска.

Так, решением суда гражданской юрисдикции подтвержден факт того, что погибший военнослужащий совместно проживал, был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности с истицей, то есть они фактически были супругами, что дает право истице на получение единовременной денежной помощи в соответствии с частью первой статьи 16-1 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальном и правовом обеспечении военнослужащих и членов их семей».

Истица обратилась к ответчику с заявлением о выплате ей единовременной денежной помощи в связи с гибелью ее мужа как жена погибшего, однако основанием для возврата документов на доработку ответчик определил отсутствие документов, подтверждающих ее нахождение на иждивении истца.

Положения части первой статьи 16-1 Закона № 2011-XII предусматривают право на назначение и получение единовременной денежной помощи, в частности, одному из супругов, который не женился повторно, и, как указывалось ранее, факт того, что истица является одним из супругов, установлен судом гражданской юрисдикции.

Верховный Суд указал, что подход Министерства обороны к возврату истице документов, содержавших указанное решение суда, на доработку с целью предоставления документов, которыми установлен факт нахождения на иждивении погибшего, и ссылка на отсутствие факта регистрации, что обусловило возврат документов, поданных истицей для назначения единовременной денежной помощи, является необоснованным.

Автор: Наталя Мамченко

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