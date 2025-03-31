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Чиновник Киевзеленстроя, который заплатил за незавершенный ремонт сквера более 6 млн грн, предстанет перед судом

21:05, 31 марта 2025
Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Чиновник Киевзеленстроя, который заплатил за незавершенный ремонт сквера более 6 млн грн, предстанет перед судом
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления капитальных вложений КО «Киевзеленстрой» по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и в служебном подлоге.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в сентябре 2024 года КО «Киевзеленстрой» и частное общество заключили договор на капитальный ремонт сквера в Чеховском переулке в Шевченковском районе на сумму более 6 млн гривен.

Согласно договору, все работы должны были быть выполнены до 22 декабря 2024 года. В конце декабря заказчик подписал акты выполненных работ и оплатил их в полном объеме.

«Однако уже 10 января 2025 года правоохранители при участии сотрудников Северного офиса аудитслужбы и КО «Киевзеленстрой» осмотрели сквер и установили, что работы не выполнены. В частности, во время осмотра сотрудники подрядной организации начали высаживать цветы, которые, согласно актам выполненных работ, уже давно высажены, а также проводить ремонтные работы», — добавили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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прокуратура Киев

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