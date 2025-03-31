Трамп объявил о намерении ввести «взаимную» пошлину для всех стран

Трамп заявил, что новые тарифы будут касаться всех стран – «День освобождения» для США.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп объявил, что новые взаимные тарифы, которые он представит на этой неделе, будут распространяться на все страны, а не только на 10-15 с наибольшими торговыми дисбалансами. Трамп заявил, что анонсированный план введения тарифов будет объявлен в среду, и назвал этот день «Днем освобождения». Ранее он уже ввел тарифы на алюминий, сталь, автомобили и повысил пошлины на все товары из Китая. Об этом сообщает Reuters.

«Вы начнете со всех стран», - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. «По сути, все страны, с которыми мы имеем дело». Экономический советник Белого дома Кевин Хасет ранее отмечал, что внимание администрации будет сосредоточено на 10-15 странах с наибольшими торговыми дисбалансами, хотя конкретные страны не были названы.

Трамп считает тарифы эффективным способом защиты национальной экономики от «несправедливой» глобальной конкуренции и рычагом для достижения лучших условий для США. Однако введение таких тарифов вызывает опасения на финансовых рынках относительно возможности торговой войны и экономической рецессии в США.

Президент также пообещал ввести пакет взаимных тарифов на страны, накладывающие сборы на американский экспорт. В феврале Трамп подписал меморандум, который обязал торговых чиновников США составить список специальных контрмер против таких стран. На прошлой неделе он также высказал предположение, что может скорректировать свои планы по тарифам, накладывая их на некоторые страны по ставкам, более низким, чем те, что применяются к США.

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