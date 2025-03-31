Трамп оголосив про намір запровадити «взаємне» мито для всіх країн

Трамп заявив, що нові тарифи стосуватимуться всіх країн — «День визволення» для США.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що нові взаємні тарифи, які він представить цього тижня, будуть поширюватися на всі країни, а не лише на 10-15 з найбільшими торговими дисбалансами. Трамп заявив, що анонсований план введення тарифів буде оголошений в середу, і назвав цей день «Днем визволення». Раніше він вже ввів тарифи на алюміній, сталь, автомобілі та підвищив мита на всі товари з Китаю. Про це повідомляє Reuters.

«Ви почнете з усіх країн», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One. «По суті, всі країни, з якими ми маємо справу». Економічний радник Білого дому Кевін Хасет раніше зазначав, що увага адміністрації буде зосереджена на 10-15 країнах з найбільшими торговими дисбалансами, хоча конкретні країни не були названі.

Трамп вважає тарифи ефективним способом захисту національної економіки від «несправедливої» глобальної конкуренції і важелем для досягнення кращих умов для США. Однак введення таких тарифів викликає побоювання на фінансових ринках щодо можливості торгової війни та економічної рецесії в США.

Президент також пообіцяв ввести пакет взаємних тарифів на країни, що накладають збори на американський експорт. В лютому Трамп підписав меморандум, який зобов'язав торгових чиновників США скласти список спеціальних контрзаходів проти таких країн. Минулого тижня він також висловив припущення, що може скорегувати свої плани щодо тарифів, накладаючи їх на деякі країни за ставками, нижчими, ніж ті, що застосовуються до США.

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