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РФ порушує енергетичне припинення вогню і затягує завершення війни, — Андрій Єрмак

13:52, 31 березня 2025
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна виступає за справедливий мир і запропонувала повне припинення вогню, тоді як Росія навпаки затягує війну.
РФ порушує енергетичне припинення вогню і затягує завершення війни, — Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжує порушувати домовленості про енергетичне перемир’я,  здійснюючи обстріли цивільної інфраструктури та ведучи активні бойові дії на фронті.

За його словами, Україна вже давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню й неодноразово демонструвала свою готовність до справедливого миру. Водночас РФ, навпаки, чинить кроки, які перешкоджають закінченню війни.

"Росія робить все, щоб війна не завершувалася", – написав Єрмак в Телеграм.

Як раніше писала «Судово-юридична гаета», Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас противник неодноразово зривав домовленості про енергетичне перемир’я, намагаючись перекласти провину на Україну, мовляв це ЗСУ "порушують домовленності".

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рф Україна енергетика Андрій Єрмак

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