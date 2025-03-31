Кабмін затвердив положення про експериментальний спецпідрозділ з виявлення корупції у Державній податковій службі

Метою експериментального проекту є підпорядкування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС голові ДПС і забезпечення функціонування єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в ДПС.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції. Відповідне рішення оформлене за пропозицією Мінфіну постановою від 25 березня №337 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування в Державній податковій службі єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції».

Державній податковій службі доручено розробити, затвердити та подати на погодження Міністру фінансів структуру територіальних органів Державної податкової служби, необхідну для реалізації експериментального проекту, а Міністерству фінансів – погодити її.

Отже, новий Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо функціонування в ДПС єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, повноваження якого поширюються на апарат і територіальні органи ДПС.

Метою експериментального проекту є підпорядкування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС Голові ДПС і забезпечення функціонування єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в ДПС, що сприятиме незалежності єдиного уповноваженого підрозділу, зміцненню доброчесності та довіри платників податків до податкових органів шляхом посилення антикорупційних заходів та підвищення рівня прозорості і ефективності процедур управління відповідно до Національної стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 27 грудня 2023 р. №1218.

Фінансування реалізації експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Координатором експериментального проекту є Мінфін.

Учасниками експериментального проекту є ДПС та її територіальні органи, Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК сприяє реалізації експериментального проекту відповідно до законодавства шляхом координації в межах компетенції, методичного забезпечення та проведення аналізу ефективності діяльності єдиного уповноваженого підрозділу.

Єдиний уповноважений підрозділ діє відповідно до Закону «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом НАЗК від 27 травня 2021 р. №277/21, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Керівник єдиного уповноваженого підрозділу підзвітний і підконтрольний Голові ДПС. Голова ДПС забезпечує: гарантії незалежності єдиного уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання в його роботу; призначення та звільнення працівників єдиного уповноваженого підрозділу в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу та законодавства про працю.

Працівники єдиного уповноваженого підрозділу, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з питань запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства у територіальних органах ДПС, виконують свої функції безпосередньо в територіальних органах ДПС у межах повноважень, визначених Законом «Про запобігання корупції» та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

Автор: Наталя Мамченко

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