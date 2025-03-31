Кабмин утвердил положение об экспериментальном спецподразделении по выявлению коррупции в Государственной налоговой службе

Целью экспериментального проекта является подчинение уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции территориальных органов ГНС председателю ГНС и обеспечение функционирования единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции в ГНС.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции. Соответствующее решение оформлено по предложению Минфина постановлением от 25 марта №337 «О реализации экспериментального проекта по функционированию в Государственной налоговой службе единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции».

Государственной налоговой службе поручено разработать, утвердить и подать на согласование Министру финансов структуру территориальных органов Государственной налоговой службы, необходимую для реализации экспериментального проекта, а Министерству финансов – согласовать ее.

Таким образом, новый Порядок определяет механизм реализации экспериментального проекта по функционированию в ГНС единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции, полномочия которого распространяются на аппарат и территориальные органы ГНС.

Целью экспериментального проекта является подчинение уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции территориальных органов ГНС председателю ГНС и обеспечение функционирования единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции в ГНС, что будет способствовать независимости единого уполномоченного подразделения, укреплению добропорядочности и доверия налогоплательщиков к налоговым органам путем усиления антикоррупционных мер и повышения уровня прозрачности и эффективности процедур управления в соответствии с Национальной стратегией доходов до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабмина от 27 декабря 2023 года №1218.

Финансирование реализации экспериментального проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета. Координатором экспериментального проекта является Минфин.

Участниками экспериментального проекта являются ГНС и ее территориальные органы, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

НАПК способствует реализации экспериментального проекта в соответствии с законодательством путем координации в пределах компетенции, методического обеспечения и проведения анализа эффективности деятельности единого уполномоченного подразделения.

Единое уполномоченное подразделение действует в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции», Типовым положением об уполномоченном подразделении (уполномоченной особе) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, утвержденным приказом НАПК от 27 мая 2021 года №277/21, с учетом особенностей, определенных этим Порядком.

Руководитель единого уполномоченного подразделения подотчетен и подконтролен председателю ГНС. Председатель ГНС обеспечивает: гарантии независимости единого уполномоченного подразделения от влияния или вмешательства в его работу; назначение и увольнение работников единого уполномоченного подразделения в установленном порядке в соответствии с законодательством о государственной службе и законодательством о труде.

Работники единого уполномоченного подразделения, в должностные обязанности которых входит осуществление мер по вопросам предотвращения и выявления коррупции и контроль за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в территориальных органах ГНС, выполняют свои функции непосредственно в территориальных органах ГНС в пределах полномочий, определенных Законом «О предотвращении коррупции» и Типовым положением об уполномоченном подразделении (уполномоченной особе) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Автор: Наталя Мамченко

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