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Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции

12:37, 25 марта 2025
В Государственной налоговой службе в течение 2 лет будет действовать подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции – Минфин предложил экспериментальный проект.
Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции
Источник фото: СБУ
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Правительство на заседании 25 марта решило согласовать создание в Государственной налоговой службе единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Оно будет работать в течение 2 лет.

Соответствующее предложение о реализации экспериментального проекта по работе такого подразделения подал Минфин.

Также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта, который определяет механизм реализации экспериментального проекта по функционированию в ГНС единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции, полномочия которого распространяются на аппарат и территориальные органы ГНС.

Предусмотрено, что руководитель единого уполномоченного подразделения подотчетен и подконтролен главе Налоговой службы, который обеспечивает, в частности, гарантии независимости такого подразделения от влияния или вмешательства в его работу, а также назначение и увольнение сотрудников подразделения в установленном законодательством порядке.

На заседании Кабмина 25 марта также были внесены изменения в Методику определения начальной цены продажи на аукционе (электронных торгах) специального разрешения на право пользования недрами. Уточнено, какую именно информацию должны предоставлять Государственная налоговая служба Украины и Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых для обработки рабочей группой, создаваемой Госгеонедрами. Обеспечено равенство условий доступа к пользованию недрами и более справедливое исчисление начальной цены продажи специальных разрешений на пользование недрами. Уточнен коэффициент перехода для такого полезного ископаемого, как бишофит.

Автор: Наталя Мамченко

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налоговая Кабинет Министров Украины Минфин

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