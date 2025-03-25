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Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції

12:37, 25 березня 2025
У Державній податковій службі протягом 2 років буде діяти підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції протягом двох років – Мінфін запропонував експериментальний проект.
Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції
Джерело фото: СБУ
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Уряд на засіданні 25 березня вирішив погодити створення у Державній податковій службі єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Він буде працювати протягом 2 років.

Відповідну пропозицію щодо реалізації експериментального проекту з роботи такого підрозділу подав Мінфін.

Також затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, який визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо функціонування в ДПС єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, повноваження якого поширюються на апарат і територіальні органи ДПС.

Передбачено, що керівник єдиного уповноваженого підрозділу підзвітний і підконтрольний голові Податкової служби, який забезпечує зокрема гарантії незалежності такого підрозділу від впливу чи втручання в його роботу, а також призначення та звільнення працівників підрозділу у встановленому законодавством порядку.

На засіданні Кабміну 25 березня також було внесено зміни до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами. Уточнено, яку саме інформацію мають надавати Державна податкова служба України та Державна комісія України по запасам корисних копалин для опрацювання її робочою групою, яка утворюється Держгеонадрами. Забезпечено рівність умов доступу до користування надрами та більш справедливе обчислення початкової ціни продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Уточнено коефіцієнт переходу для такої корисної копалини як бішофіт.

Автор: Наталя Мамченко

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податкова Кабінет Міністрів України Мінфін

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Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції

У Державній податковій службі протягом 2 років буде діяти підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції протягом двох років – Мінфін запропонував експериментальний проект.

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