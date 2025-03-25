У Чехії на військовому заводі вибухнув склад з боєприпасами, є постраждалий

На об'єкті, де стався вибух, не тільки зберігають, але і виробляють великокаліберні боєприпаси, а також ремонтують військову техніку.

Фото: ceskenoviny.cz

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У Чехії стався вибух на складі боєприпасів. Одна людина у важкому стані. Про це повідомляє Чеське радіо.

Зокрема, 25 березня у населеному пункті Боржіни на території комплексу Poličské strojíreň пролунав потужний вибух. Інцидент стався на складі боєприпасів, внаслідок чого одна особа отримала тяжкі поранення. З району терміново евакуювали людей.

«Це був вибух на складі боєприпасів. Людей евакуювали. Має бути один поранений», — повідомила прес-секретар рятувальників Олена Кісяла.

Постраждалого доставили до лікарні в Оломоуці гелікоптером. На місці працюють 11 пожежних підрозділів, ситуацію контролюють служби надзвичайного реагування. Для безпеки було перекрито кілька навколишніх доріг.

Комплекс, де стався вибух, належить холдингу STV Invest, який орендує частину приміщень Poličské strojírny. Підприємство займається не лише зберіганням, а й виробництвом великокаліберних боєприпасів, які постачаються, зокрема, в Україну. Також воно спеціалізується на ремонті військової техніки та забезпеченні запчастинами.

За попередніми оцінками, загрози для місцевих мешканців наразі немає.

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