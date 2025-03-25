В Чехии на военном заводе взорвался склад с боеприпасами, есть пострадавший

В Чехии произошёл взрыв на складе боеприпасов. Один человек находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Чешское радио.

В частности, 25 марта в населённом пункте Боржины на территории комплекса Poličské strojírny прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл на складе боеприпасов, в результате чего один человек получил тяжёлые ранения. Из района срочно эвакуировали людей.

«Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Должен быть один раненый», — сообщила пресс-секретарь спасателей Елена Кисяла.

Пострадавшего доставили в больницу в Оломоуце на вертолёте. На месте работают 11 пожарных подразделений, ситуацию контролируют экстренные службы. В целях безопасности перекрыто несколько близлежащих дорог.

Комплекс, где произошёл взрыв, принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений Poličské strojírny. Предприятие занимается не только хранением, но и производством крупнокалиберных боеприпасов, которые поставляются, в том числе, в Украину. Также оно специализируется на ремонте военной техники и обеспечении запчастями.

По предварительным оценкам, угрозы для местных жителей в настоящее время нет.