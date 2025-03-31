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Денис Шмыгаль задекларировал 1,1 миллиона дохода за прошлый год, его жена — в семь раз больше

12:59, 31 марта 2025
Премьер Шмыгаль задекларировал за 2024 год доход в размере 1 160 327 гривен.
Денис Шмыгаль задекларировал 1,1 миллиона дохода за прошлый год, его жена — в семь раз больше
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал за 2024 год доход в размере 1 160 327 гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Его жена, Екатерина Шмыгаль, отметила в декларации доход в 8518463 гривен, который включает:

7 464 393 грн от предпринимательской деятельности;

994 750 грн от продажи движимого имущества;

35 320 грн пенсии;

24 000 грн заработной платы

Также Шмыгаль внес в декларацию 207,4 тыс. грн на банковских счетах и ​​$140 тыс. наличными, жена и дочь – 630,5 тыс. грн на банковских счетах, 254,4 тыс. грн. грн и $242 тыс. наличных денежных средств.

Согласно декларации, Шмигаль владеет земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Его жена владеет земельным участком (151 кв. м), домом (215,9 кв. м) и гаражом (17,7 кв. м) во Львове, 25% еще одного земельного участка (458 кв. м) во Львове, нежилым зданием (323,2 кв. м) во Львове и земельным участком (2).

Кроме того, супруга премьера владеет 100% ЧП "Кадис УА" (предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества).

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декларация декларирование Денис Шмыгаль

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