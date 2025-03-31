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Денис Шмигаль задекларував 1,1 мільйона доходу за минулий рік, його дружина — всемеро більше

12:59, 31 березня 2025
Прем'єр Шмигаль задекларував за 2024 рік дохід у розмірі 1 160 327 гривень.
Денис Шмигаль задекларував 1,1 мільйона доходу за минулий рік, його дружина — всемеро більше
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль задекларував за 2024 рік дохід у розмірі 1 160 327 гривень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Його дружина, Катерина Шмигаль, зазначила у декларації дохід у 8 518 463 гривень, який включає:

  • 7 464 393 грн від підприємницької діяльності;
  • 994 750 грн від продажу рухомого майна;
  • 35 320 грн пенсії;
  • 24 000 грн заробітної плати

Також Шмигаль вніс у декларацію 207,4 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка - 630,5 тис. грн на банківських рахунках, 254,4 тис. грн і $242 тис. готівкових коштів.

Згідно декларації, Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Крім того, дружина прем'єра володіє 100% ПП "Кадіс УА" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

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декларація декларування Денис Шмигаль

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