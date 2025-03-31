В Україні з’являться скануючі системи для перевірки вагонів

В Україні до 2025 року запустять нові системи для митного контролю на залізниці.

Фото: uga.ua

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В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів, що дозволить покращити митний контроль. До цього часу подібні проекти в країні не реалізовувалися. Зокрема, у 2024 році 69% українського експорту було здійснено морським транспортом, а 23% — залізницею. Про це повідомила Держмитслужба.

Нові скануючі системи дозволяють здійснювати неінтрузивний контроль, тобто без втручання в конструкцію вагонів перевіряти їх вміст на відповідність документам. Це дозволить ефективно виявляти контрабанду, зокрема тютюнові вироби, наркотичні засоби та інші заборонені речовини.

Перші залізничні сканери з'являться на станціях «Мостиська-2» та «Ягодин» на кордоні з Польщею. Крім того, тривають переговори про постачання скануючих систем для пунктів пропуску на кордонах зі Словаччиною та Румунією. Процес сканування буде повністю автоматизований, працюватиме цілодобово і дозволятиме двонаправлене сканування.

Завдяки високій деталізації зображень митники зможуть виявляти навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи стінах. Сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення та якості зображення. Вони також оснащені програмним забезпеченням для автоматизованого вибору вагонів для сканування, виключаючи пасажирські вагони і локомотиви.

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