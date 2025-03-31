Практика судів
  1. В Україні

В Україні з’являться скануючі системи для перевірки вагонів

13:34, 31 березня 2025
В Україні до 2025 року запустять нові системи для митного контролю на залізниці.
В Україні з’являться скануючі системи для перевірки вагонів
Фото: uga.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів, що дозволить покращити митний контроль. До цього часу подібні проекти в країні не реалізовувалися. Зокрема, у 2024 році 69% українського експорту було здійснено морським транспортом, а 23% — залізницею. Про це повідомила Держмитслужба.

Нові скануючі системи дозволяють здійснювати неінтрузивний контроль, тобто без втручання в конструкцію вагонів перевіряти їх вміст на відповідність документам. Це дозволить ефективно виявляти контрабанду, зокрема тютюнові вироби, наркотичні засоби та інші заборонені речовини.

Перші залізничні сканери з'являться на станціях «Мостиська-2» та «Ягодин» на кордоні з Польщею. Крім того, тривають переговори про постачання скануючих систем для пунктів пропуску на кордонах зі Словаччиною та Румунією. Процес сканування буде повністю автоматизований, працюватиме цілодобово і дозволятиме двонаправлене сканування.

Завдяки високій деталізації зображень митники зможуть виявляти навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи стінах. Сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення та якості зображення. Вони також оснащені програмним забезпеченням для автоматизованого вибору вагонів для сканування, виключаючи пасажирські вагони і локомотиви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

Верховний Суд висловився щодо необґрунтованості вимог Міноборони доопрацювати документи для призначення одноразової грошової допомоги, незважаючи на судове рішення про факт спільного проживання

Незважаючи на наявність в документах, поданих для отримання одноразової грошової допомоги зазначеного судового рішення, Міністерство оборони України повернуло їх на доопрацювання з вимогою надання документів, яким встановлено факт перебування на утриманні загиблого – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін затвердив положення про експериментальний спецпідрозділ з виявлення корупції у Державній податковій службі

Метою експериментального проекту є підпорядкування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС голові ДПС і забезпечення функціонування єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в ДПС.

Кабмін вніс зміни до положення про використання повітряного простору України

Зміни набудуть чинності через 6 місяців.

Кабмін затвердив порядок реєстрації угод про міжнародне територіальне співробітництво

Порядок передбачає випадки, коли у реєстрації угоди може бути відмовлено.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва