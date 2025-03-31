Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Московське метро «змінює маршрут» — при вході на сайт користувачів перенаправляє на сторінку Укрзалізниці

12:54, 31 березня 2025
Зайшовши на сайт метро Москви, росіяни неочікувано опиняються на сторінці Укрзалізниці.
Московське метро «змінює маршрут» — при вході на сайт користувачів перенаправляє на сторінку Укрзалізниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Росії стався збій — при спробі відкрити офіційний сайт московського метрополітену користувачів автоматично перенаправляло на сайт українського залізничного оператора «Укрзалізниця». Про це повідомляють росЗМІ.

Користувачі, які намагалися зайти на портал mosmetro, несподівано опинялися на сторінці «Укрзалізниці».

Також в роботі сервісів спостерігаються помилки, зокрема, росіяни не можуть зайти в особистий кабінет та використовувати свої транспортні кадри для оплати поїздок.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків почали функціонувати стабільно

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до положення про використання повітряного простору України

Зміни набудуть чинності через 6 місяців.

Кабмін затвердив порядок реєстрації угод про міжнародне територіальне співробітництво

Порядок передбачає випадки, коли у реєстрації угоди може бути відмовлено.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.

Звернення командування з повідомленням про вчинення військовослужбовцем непокори без проведення службового розслідування не спростовує його винуватість — Верховний Суд

У касаційній скарзі сторона захисту зазначала, що службове розслідування за фактом відмови від виконання бойового розпорядження військовослужбовцем повинно передувати повідомленню про вчинення кримінального правопорушення.

Громадянин програв судовий процес, а потім 30 кілометрів гнався за суддею

Чоловік ще й змусив поліцію зупинити автомобіль судді, після чого звинуватив її у порушенні Правил дорожнього руху.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва