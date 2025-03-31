Московське метро «змінює маршрут» — при вході на сайт користувачів перенаправляє на сторінку Укрзалізниці

Зайшовши на сайт метро Москви, росіяни неочікувано опиняються на сторінці Укрзалізниці.

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У Росії стався збій — при спробі відкрити офіційний сайт московського метрополітену користувачів автоматично перенаправляло на сайт українського залізничного оператора «Укрзалізниця». Про це повідомляють росЗМІ.

Користувачі, які намагалися зайти на портал mosmetro, несподівано опинялися на сторінці «Укрзалізниці».

Також в роботі сервісів спостерігаються помилки, зокрема, росіяни не можуть зайти в особистий кабінет та використовувати свої транспортні кадри для оплати поїздок.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків почали функціонувати стабільно.

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