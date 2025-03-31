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Московское метро «меняет маршрут» — при входе на сайт пользователей перенаправляет на страницу Укрзализныци

12:54, 31 марта 2025
Попав на сайт метро Москвы, россияне неожиданно оказываются на странице Укрзализныци.
Московское метро «меняет маршрут» — при входе на сайт пользователей перенаправляет на страницу Укрзализныци
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В России произошёл сбой — при попытке открыть официальный сайт московского метрополитена пользователей автоматически перенаправляло на сайт украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця». Об этом сообщают росСМИ.

Пользователи, пытавшиеся зайти на портал mosmetro, неожиданно оказывались на странице «Укрзализныци».

Также в работе сервисов наблюдаются ошибки: в частности, россияне не могут войти в личный кабинет и использовать свои транспортные карты для оплаты поездок.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзалізниці. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака. И уже 28 марта на сайте и в приложении «Укрзализныци» снова произошел технический сбой.

29 марта онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов начали работать стабильно.

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рф Украина Укрзализныця

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