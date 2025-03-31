Apple внедрит ИИ-врача и отслеживание питания в обновлении Health на iOS 19.4

Apple готовится обновить приложение «Здоровье» в iOS 19.4 в следующем году, добавив новую функцию врача на основе искусственного интеллекта, сообщил Марк Гурман из Bloomberg. Эта функция будет предоставлять персонализированные рекомендации по здоровью и будет сопровождаться видео от медицинских экспертов. Например, если Apple Watch зафиксирует ухудшение сердечного ритма, пользователь получит видео с информацией о рисках сердечных заболеваний. Вероятно, эта функция будет частью сервиса Apple Health+.
Кроме того, приложение получает возможность отслеживания питания, что позволит ему соревноваться с популярным приложением MyFitnessPal. Apple также планирует интегрировать в Health функцию ИИ-коучинга для тренировок, которая будет помогать улучшить технику выполнения упражнений. В будущем эта функция может быть частью сервиса Apple Fitness+.
Обновление iOS 19 ожидается в сентябре этого года, а iOS 19.4 - в марте или апреле 2026 года.
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