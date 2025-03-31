Кабмин внес изменения в положение об использовании воздушного пространства Украины

Изменения вступят в силу через 6 месяцев.

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Правительство внесло изменения в Положение об использовании воздушного пространства Украины. Они оформлены постановлением от 28 марта №346. Центральным органам исполнительной власти поручено в течение 3 месяцев обеспечить приведение собственных нормативно-правовых актов в соответствие с этим постановлением. Само постановление вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Итак, после вступления в силу изменений из Положения будет исключена норма, согласно которой разрешение на выполнение полета – это предоставление эксплуатанту Госавиаслужбой или Генеральным штабом Вооруженных Сил права выполнять полет в воздушном пространстве Украины.

Также будет исключен пункт, согласно которому воздушное пространство делится на верхнее воздушное пространство и нижнее воздушное пространство. Кроме того, исключается норма, что для осуществления деятельности, связанной с полетами воздушного судна, пользователь воздушного пространства должен подать заявку на выполнение полетов, если получение разрешения на выполнение полетов является обязательным.

Вместо этого будет установлено, что пользователь воздушного пространства с целью осуществления деятельности по использованию воздушного пространства подает в органы объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения заявку на использование воздушного пространства. В случае выполнения полетов в условиях общего воздушного движения вместо заявки на использование воздушного пространства допускается подача пользователем воздушного пространства плана полета.

Также установлено, что информирование заявителя о рассмотрении заявок на выполнение полетов воздушных судов иностранных государств в воздушном пространстве Украины, связанных с перевозкой глав государств, правительств и возглавляемых ими делегаций, министров иностранных дел и министров обороны, а также с перевозкой опасных грузов, и принятых решений осуществляется Госавиаслужбой через МИД.

Порядок и сроки подачи заявок на использование воздушного пространства определяются Госавиаслужбой и Минобороны и публикуются в документах аэронавигационной информации. Требования к подаче, соблюдению и изменению плана полета определяются Авиационными правилами Украины.

Разрешение на использование воздушного пространства Украины с целью выполнения полетов предоставляется на основании заявки на использование воздушного пространства при отсутствии оснований для запрета вылета воздушного судна с аэродрома Украины, прилета воздушного судна на аэродром Украины или пролета территорией Украины с учетом требований законодательства.

Органы объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения могут запретить вылет воздушного судна с аэродрома Украины, прилет воздушного судна на аэродром Украины или пролет территорией Украины на основаниях и в порядке, установленных Минразвития совместно с Минобороны.

Предусмотрено, что полеты воздушного судна в международном воздушном пространстве обеспечиваются аэронавигационным обслуживанием и выполняются на основании поданного плана полета.

Полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Украины обеспечиваются аэронавигационным обслуживанием и выполняются в соответствии с поданными заявкой на использование воздушного пространства или планом полета при отсутствии запрета на вылет воздушного судна с аэродрома Украины, прилет воздушного судна на аэродром Украины или пролет территорией Украины.

Полеты государственных воздушных судов в воздушном пространстве Украины обеспечиваются аэронавигационным обслуживанием и выполняются при наличии разрешения на выполнение полетов, выданного Генеральным штабом Вооруженных Сил, и в соответствии с поданными заявкой на использование воздушного пространства или планом полета в случае выполнения полета в условиях общего воздушного движения.

Уточнено, что запрет на использование воздушного пространства Украины устанавливается над атомными станциями, гидроэлектростанциями, плотинами, объектами критической инфраструктуры I категории критичности в случае определения в паспорте безопасности мер по ограничению воздушного движения, важными государственными объектами, природными заповедниками, объектами или промышленными предприятиями повышенной экологической опасности.

Также изменениями предусмотрено, что лица, которым принадлежат или в пользовании которых находятся постоянные и временные сооружения высотой 150 метров и более, а также другие высотные сооружения, определенные препятствиями, обязаны за свой счет установить на таких сооружениях ночные и дневные маркировочные знаки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области гражданской и/или государственной авиации и обеспечить содержание указанных знаков в пригодном для эксплуатации состоянии.

Ниже приводим полный текст изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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