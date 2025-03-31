Кабмін вніс зміни до положення про використання повітряного простору України

Зміни набудуть чинності через 6 місяців.

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Уряд вніс зміни до Положення про використання повітряного простору України. Вони оформлені постановою від 28 березня №346. Центральним органам виконавчої влади доручено у 3-місячний строк забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою. Сама постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Отже, після набуття сили змінами з Положення буде виключено норму, що дозвіл на виконання польоту – це надання експлуатанту Державіаслужбою або Генеральним штабом Збройних Сил права виконувати політ у повітряному просторі України.

Також буде виключено пункт, що повітряний простір поділяється на верхній повітряний простір та нижній повітряний простір. Крім того, вилучається норма, що для провадження діяльності, пов’язаної з польотами повітряного судна, користувач повітряного простору повинен подати заявку на виконання польотів, якщо отримання дозволу на виконання польотів є обов’язковим.

Натомість буде встановлено, що користувач повітряного простору з метою провадження діяльності з використання повітряного простору подає до органів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху заявку на використання повітряного простору. У разі виконання польотів в умовах загального повітряного руху замість заявки на використання повітряного простору допускається подання користувачем повітряного простору плану польоту.

Також встановлено, що інформування заявника щодо розгляду заявок на виконання польотів повітряних суден іноземних держав у повітряному просторі України, пов’язаних із перевезенням глав держав, урядів та очолюваних ними делегацій, міністрів закордонних справ і міністрів оборони, а також із перевезенням небезпечних вантажів, та прийнятих рішень здійснюється Державіаслужбою через МЗС.

Порядок і строки подання заявок на використання повітряного простору визначаються Державіаслужбою та Міноборони і публікуються в документах аеронавігаційної інформації. Вимоги щодо подання, дотримання та зміни плану польоту визначаються Авіаційними правилами України.

Дозвіл на використання повітряного простору України з метою виконання польотів надається на підставі заявки на використання повітряного простору за відсутності підстав для заборони вильоту повітряного судна з аеродрому України, прильоту повітряного судна до аеродрому України або прольоту територією України з урахуванням вимог законодавства.

Органи об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху можуть заборонити виліт повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України або проліт територією України на підставах та в порядку, установлених Мінрозвитку разом з Міноборони.

Передбачено, що польоти повітряного судна у міжнародному повітряному просторі забезпечуються аеронавігаційним обслуговуванням та виконуються на підставі поданого плану польоту.

Польоти цивільних повітряних суден у повітряному просторі України забезпечуються аеронавігаційним обслуговуванням та виконуються відповідно до поданих заявки на використання повітряного простору або плану польоту за відсутності заборони вильоту повітряного судна з аеродрому України, прильоту повітряного судна до аеродрому України або прольоту територією України.

Польоти державних повітряних суден у повітряному просторі України забезпечуються аеронавігаційним обслуговуванням та виконуються за наявності дозволу на виконання польотів, виданого Генеральним штабом Збройних Сил, та відповідно до поданих заявки на використання повітряного простору або плану польоту у разі виконання польоту в умовах загального повітряного руху.

Уточнено, що заборона на використання повітряного простору України встановлюється над атомними станціями, гідроелектростанціями, греблями, об’єктами критичної інфраструктури І категорії критичності у разі визначення у паспорті безпеки заходів щодо обмеження повітряного руху, важливими державними об’єктами, природними заповідниками, об’єктами або промисловими підприємствами підвищеної екологічної небезпеки.

Також змінами передбачено, що особи, яким належать або в користуванні яких перебувають постійні та тимчасові споруди заввишки 150 метрів і більше, а також інші висотні споруди, які визначені перешкодами, зобов’язані розмістити на таких спорудах за власний рахунок нічні та денні маркувальні знаки відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі цивільної та/або державної авіації та забезпечити утримання зазначених знаків у придатному для експлуатації стані.

Нижче наводимо повний текст змін.

Автор: Наталя Мамченко

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