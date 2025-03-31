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Духовний радник Трампа Марк Бернс відвідав постраждалі від війни міста України

12:35, 31 березня 2025
Пастор Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, приїхав до України для ознайомлення з наслідками війни.
Духовний радник Трампа Марк Бернс відвідав постраждалі від війни міста України
Фото: Facebook / Chief rabbi of Ukraine
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До України прибув пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман, зазначивши, що Бернс приїхав за його запрошенням. Моше Асман охарактеризував пастора як «відомого в релігійних і політичних колах США діяча, чий голос має вагу в формуванні нової стратегії та політики Америки».

Під час свого візиту Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, щоб побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та поспілкуватися зі свідками цих подій. За словами Асмана, побачене глибоко вразило пастора, і він не приховував свого болю та обурення. «Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва», – зазначив пастор Марк Бернс.

Фото: Facebook / Chief rabbi of Ukraine

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США війна

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